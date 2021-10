Pass sanitaire : tour de vis supplémentaire

Ne pas être vacciné pourrait bientôt revenir très cher aux salariés qui doivent fournir un pass sanitaire. Jordan travaille à temps partiel. Il doit justifier d'un test par semaine. Après calcul, il doit débourser environ 176 euros par mois. À partir du 15 octobre, un test PCR vous coûtera à peu près 44 euros. Un antigénique 22 euros en laboratoire ou 25 euros à la pharmacie, 30 euros si vous le faites un dimanche. Les autotests quant à eux ne seront plus valables à partir de vendredi. Cette jeune femme était habituée à en faire pour prendre les transports en commun. "J'aurais bien aimé avoir au moins la possibilité et la liberté et de choisir", a-t-elle exprimé. Le gouvernement veut faire la chasse aux tests dits de confort. Tous les vaccinés et les mineurs seront remboursés. Sinon, il faudra fournir une ordonnance médicale prescrite. Cela uniquement si vous avez des symptômes ou une opération chirurgicale de prévus. Enfin, si vous êtes cas contact, vacciné ou non, votre test sera remboursé en montrant le SMS de l'assurance-maladie.