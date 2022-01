Pass vaccinal adopté : ce qui va changer

D’un point de vue pratique, le procédé sera toujours le même. Un QR code à présenter. Délivré, cette fois, uniquement aux vaccinés à jour ou à ceux ayant eu le Covid il y a moins de six mois. Devant ce musée, les visiteurs sont déjà opérationnels. Comme pour le pass sanitaire, le pass vaccinal vous sera demandé pour visiter une galerie, aller au cinéma, au théâtre, au stade ou dans une salle de sport. Même chose pour les bars et restaurants où le gérant, en cas de doute et c’est une nouveauté, pourra vérifier la cohérence du pass avec une pièce d’identité. Le dispositif est accueilli timidement. Enfin, cette obligation vaccinale s’appliquera aussi aux transports inter régionaux, en avion, train et bus. Mais il y a une subtilité pour toutes ces activités. Pas de pass vaccinal final pour les 12-15 ans, ils continueront à utiliser un pass sanitaire. Dans cet établissement où l’on s’adonne bruyamment au jeux de la piste au milieu des chatons, la fréquentation n’a jamais repris son cours normal. Et cette nuance pour les jeunes ne devrait pas faire une grande différence. Autre précision, le pass sanitaire demeure pour les visites à l’hôpital ou dans un centre de santé. Ce nouveau texte durcit également les sanctions envers les fraudeurs. L’amende pour présentation d’un faux pass est relevée de 135 à 1 000 euros. Les employeurs ne respectant pas les règles de télétravail s’exposeront, quant à eux, à une amende de 500 euros par employé. T F1 | Reportage A. Tassin, Q. Trigodet