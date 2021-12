Pass vaccinal et isolement : quelles restrictions nous attendent ?

Dans le centre d'Honfleur (Calvados), il règne comme un air de déjà vu. Dans les rues, le masque et les contrôles sont de nouveau obligatoires. D'autres mesures pourraient suivre. Tout est synonyme d'inquiétude à l'approche du Nouvel An. "Le seul point, c'est la fête du Nouvel An. Pour les jeunes, peut-être que ce sera un peu restreint. C'est un peu dommage" ; "Normalement, on part en voyage fêter l'anniversaire d'une copine à la fin de l'année. On attend avec impatience si on peut partir ou pas à l'étranger dans deux jours". Inquiétude et lassitude également pour certains habitants. "On va pouvoir se réunir. On pourra voir ses proches" ; "On a assez donné. J'aimerais bien éviter ça. On connaît les gestes barrières". C'est surtout pour les restaurants et les commerçants que de nouvelles restrictions seraient préjudiciables en cette période de fête. Ici, tous espèrent que les prochaines annonces ne seraient pas trop restrictives pour éviter un réveillon au goût amer. TF1 | Reportage K. Berg, X. Thoby