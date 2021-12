Pass vaccinal : la meilleure arme contre Omicron ?

Le pass vaccinal est un document qui, comme son nom l'indique, ne sera fourni qu'aux seuls vaccinés en remplacement du pass sanitaire. Ce changement soulève beaucoup de questions à commencer par son champ d'application. Selon nos informations, il s'appliquera dans tous les lieux où le pass sanitaire est actuellement demandé à savoir les lieux de loisirs comme le cinéma ou les salles de sport, les bars et restaurants, à l'hôpital ou encore dans les avions ou les trains à part le métro ou le RER. En revanche, il sera aussi applicable dans les stations de ski. Mais ce pass vaccinal ne sera pas encore mis en place pendant les fêtes de fin d'année. Le projet de loi sera étudié le 5 janvier en Conseil des ministres. Le 10, il sera débattu à l'Assemblée nationale pour une possible application au plus tôt fin janvier. En attendant, le pass sanitaire reste en vigueur et pourrait être exigé dans les entreprises. De quoi se demander si d'autres lieux pourraient être concernés. Le pass vaccinal n'est pas obligatoire et ne sera pas demandé pour aller à l'école. En revanche, il a été choisi d'accélérer la vaccination des enfants de plus de 5 ans dès mercredi si les autorités sanitaires donnent leur feu vert. À côté, le délai du rappel vaccinal pour les adultes a été raccourci. Il passe de 5 à 4 mois. Bref, le gouvernement mise tout sur la vaccination. Mais est-ce une bonne stratégie ? "La 5ème vague pour le moment est une vague de non vaccinés. Principalement, c'est-ce qu'on voit à l'hôpital sur le variant Delta. L'objectif de faire un pass vaccinal est d'encourager ces personnes à le faire. Est-ce que ce sera suffisant ? Je n'en ai pas la certitude", doute le Dr Benjamin Rossi, médecin infectiologue. En plus de cette stratégie, les mairies doivent renoncer aux concerts et aux feux d'artifice le soir du 31. Une façon de limiter la transmission du virus alors que le variant Omicron se propage à grande vitesse en France. TF1 | Reportage C. Diwo, A. Bacot, A. Gaudin