Passage à niveau : nouvel accident mortel dans les Côtes-d'Armor

Peu avant quinze heures, un train est entré en collision avec une voiture sur un passage à niveau près de Lamballe, dans les Côtes-d'Armor. Pour des raisons encore indéterminées, le véhicule se trouvait sur les voies et s'est encastré sous la motrice du TGV Brest-Paris. À bord, le conducteur, un homme de 70 ans a été tué par la violence du choc. Les barrières fonctionnaient-elles correctement ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/10/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.