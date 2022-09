Passage à tabac: une joueuse du PSG écrouée

Aminata Diallo a passé sa première nuit en cellule ce samedi. Elle est soupçonnée de commanditer l'agression de sa coéquipière Kheira Hamraoui. Avec elle, quatre personnes sont mises en examen. Pour Maitre Julia Minkowski, avocate de la victime, c'est un soulagement. Aminata Diallo continue de nier son implication, mais selon nos informations, l'agression serait préméditée. Sur Internet, elle cherche un cocktail de médicaments dangereux ou encore "casser une rotule". Et à ses proches elle envoie des messages inquiétants. Les deux femmes se rapprochent, partent en vacances ensemble. Jusqu'à ce soir de novembre, Aminata Diallo amène sa coéquipière quand un commando arrête leur voiture. Deux hommes frappent Kheira Hamraoui à coups de barre de fer. Alors que les agresseurs repartent, ils reçoivent un appel évoquant que leur travail était mal fait et qu'ils doivent recommencer. Selon eux, la personne à l'autre bout du fil serait Aminata Diallo. Parmi les quatre hommes présents, deux sont écroués, deux autres ressortent libres, placés sous contrôle judiciaire. Depuis l'agression, Kheira Hamraoui a été mise à l'écart en sélection comme dans son club, le PSG, officiellement pour des raisons sportives. Ce samedi matin, elle publie un message fort sur les réseaux sociaux. Aminata Diallo a demandé un délai pour préparer sa défense et saura mercredi prochain si elle reste ou non incarcérée. Présumée innocente, elle risque jusqu'à dix ans de prison. TF1 | Reportage B. Guénais, R. Maillochon, P. Geli