Passage à tabac, une joueuse du PSG écrouée

C'est un coup de théâtre ! L'internationale française, Aminata Diallo, a été mise en examen et écrouée. Elle est soupçonnée d'avoir commandité l'agression de Kheira Hamraoui. Ce samedi matin, cette dernière s'est exprimée sur les réseaux sociaux : "Pendant de très longs mois après mon agression, j'ai été injustement insultée sur les terrains. Aujourd'hui, je fais confiance à la justice pour qu'éclate la vérité et que mon honneur soit lavé". En novembre dernier, Kheira Hamraoui était agressée à coup de barre de fer par deux hommes. La piste d'abord explorée par les enquêteurs est celle d'un différend amoureux avec la compagne du joueur Eric Abidal. L'enquête prend donc une nouvelle direction. Avec Aminata Diallo, quatre personnes sont mises en examen. Selon le parquet de Versailles, elles mettent en cause la joueuse comme étant la commanditaire des violences, pour lui permettre d'occuper le poste de la victime lors des compétitions à venir. Kheira Hamraoui a, depuis cette affaire, été mise à l'écart de l'effectif du PSG. Il y a quelques jours, elle avait fait venir un huissier pour constater, selon elle, ses conditions de travail dégradées. TF1 | Reportage B. Guénais, P. Géli