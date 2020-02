Passage de la tempête Ciara : le point sur la situation à Wimereux

À Wimereux, les habitants craignent la puissance des vagues lors du passage de la tempête Ciara. Ce dimanche, de forts coefficients de marée ainsi que de vrais risques de submersion existent. Une situation qui s'est déjà produite lors du passage de la tempête Eleanor, il y a deux ans et que les habitants ne souhaitent pas revivre. Pour être en sécurité, ils vont rester chez eux dès cet après-midi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.