Passagers de pays à risques : la quarantaine obligatoire

Le gouvernement ne veut pas que vous ramenez le Covid dans vos valises, et plus particulièrement, ses variants. C’est pourquoi, l’Hexagone prend de nouvelles mesures concernant le Brésil et la Guyane, déjà en alerte, mais aussi vis-à-vis de l’Argentine, du Chili et de l’Afrique du Sud. En provenance de ces destinations, vous serez donc contraints à une quarantaine obligatoire de dix jours. Première étape à l’embarquement et à votre arrivée : vous devrez fournir l’adresse du lieu que vous avez choisi pour votre isolement. Elle sera consignée par la préfecture. Deuxième étape : rester chez vous en respectant les horaires de sortie fixés. Votre isolement pourra être contrôlé et c’est une première. Policiers et gendarmes effectueront des visites aléatoires. Seuls les expatriés de retour en février 2020 de Wuhan, foyer de l’épidémie, s’étaient vus autant surveillés, contraints de passer 14 jours dans ce centre de vacances sans aucune sortie. Enfin, concernant les tests, les règles changent tous. Un antigénique sera automatiquement effectué pour ces voyageurs de l'hémisphère Sud. Avant l’embarquement, un test PCR négatif de moins de 36 heures, et non plus 72, sera désormais exigé. Ces mesures renforcées seront mises en place progressivement jusqu’à samedi. Pour les passagers venant d’Argentine, du Chili, d’Afrique du Sud ou de Guyane, elles s’appliqueront dès la reprise des vols. Pour ceux en provenance du Brésil, une reprise prévue également en fin de semaine.