Passages piétons : et maintenant des feux... jaunes !

"Le bonhomme vert" et "le bonhomme rouge" auront peut-être bientôt un nouveau compagnon. Le voici, en image, "le bonhomme jaune". Le principe est simple : si vous êtes engagé sur le passage clouté au moment où il apparaît, vous pourrez finir de traverser. En revanche, si vous êtes sur le trottoir, c’est le signe qu’il faudra patienter. Sept villes de l’Hexagone se sont portées volontaires pour tester le dispositif, notamment à ce carrefour de Versailles, en image. Même si aujourd’hui aux jeux de la traversée, il y avait les bons élèves et les autres. L’objectif de ce feu jaune, c’est d’améliorer la sécurité et rendre le feu plus lisible pour les piétons, mais aussi les automobilistes. "Le bonhomme jaune" ne va pas tout régler, mais il peut être complémentaire avec d’autres dispositifs : les passages piétons lumineux, ou encore ceux qui affichent le temps qu’il reste avant la prochaine traversée. À ce feu, en image, vous avez 19 secondes pour traverser. Pour certains, c’est un peu un compte à rebours. Le feu à décompte a déjà été adopté et le feu jaune, lui, va être expérimenté pendant deux ans. TF1 | Reportage B. Guénais, B. Poizeuil, A. Tocny