Passementiers : les virtuoses du fil

C’est une plongée dans le temps au rythme quasi hypnotique des métiers Jacquard. L'exécution d'une partition ancienne destinée à produire des galons, précieux accessoires d'ornement pour les tissus d'ameublement. L'atelier de la famille Oberti, "Les Passementeries de l'Île-de-France", compte une quinzaine de machines anciennes, symbole de leur savoir-faire de passementiers installé dans le Val-d'Oise depuis quatre générations. En France, ils ne sont plus que trois, capables de faire du sur-mesure. Et découvrez quelques échantillons et des créations maison dans la vidéo en tête de cet article. Des embrasses de rideaux dessinées par son directeur général Yves Oberti, et entièrement fabriquées en France pour un palace parisien. Derrière ses bijoux d'ornement, des virtuoses du fil, moins d'une dizaine, capables de les confectionner à la main. À côté du sur-mesure vendu jusqu'à 1 500 euros l'embrasse, l'entreprise propose des produits en série sur catalogue pour les décorateurs en France et à l'étranger, indispensable pour affronter la concurrence asiatique. Robert Oberti, le père, l'a vu émerger. Pour lutter, ses deux fils ont investi dans des machines ultra-modernes. Les séries représentent aujourd'hui près de 70 % du chiffre d'affaires, toujours produites avec du fil français. Six cents références déjà teintées sont prêtes à l'emploi. Ultime témoignage d'un savoir-faire hérité d'une longue tradition, un petit musée privé abrite les belles réalisations de passementeries, une magnifique source d'inspiration.