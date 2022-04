Passeports : pourquoi de tels délais ?

Dans cette mairie de Flixecourt (Somme), pour faire son passeport, il n'y a pas de créneaux disponibles avant le 30 mai. Soit deux mois d'attente. Les services municipaux sont débordés. Cette municipalité reçoit 40 coups de fil par jour actuellement. En tout, 1 000 rendez-vous sont prévus d'ici fin mai. Du jamais-vu dans cette commune. Après deux ans de restrictions sanitaires, beaucoup ont besoin de nouveau passeport pour partir à l'étranger cet été. Ils ne viennent pas seulement des environs. De Rouen ou de Paris, certains sont prêts à faire 200 km pour gagner du temps. À la mairie de Flixecourt, trois agents se relaient cinq demi-journées par semaine. Pour le maire Patrick Gaillard, il est impossible de faire plus. Ses employés ont d'autres missions et la mairie ne peut pas recruter. Flixecourt n'est pas un cas isolé. Dans d'autres communes du département, les délais sont encore plus longs. Une fois le dossier est fait en mairie, les documents doivent être vérifiés en préfecture avant impression. Mais là encore, à cette étape, les délais s'allongent. Depuis l'instauration des nouveaux passeports et cartes d'identité biométriques, les contrôles sont plus nombreux. Ils prennent beaucoup plus de temps qu'avec l'ancien modèle. Devant l'accumulation des retards, l'État n'a plus le choix et promet l'arrivée de renforts, comme l'explique Anne-Gaëlle Baudouin, directrice de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). À trois mois des vacances, les services de l'État conseillent à tous les retardataires de prendre rendez-vous dès maintenant. Les délais ne devraient pas raccourcir avant le mois de juin. TF1 | Reportage J. Cressens, A. Gaudin, F. Jolfre