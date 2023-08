Passer le permis loin de chez soi : la solution ?

Pierre Lepvrier, habite Toulouse. Mais c'est à Vitry-le-François, dans la Marne, qu'il apprend à conduire. Il fait 850 kilomètres entre les deux, pas l'option la plus proche, mais la plus rapide. Le délai d'attente dans les grandes villes est de quatre à six mois. C'est pour cette raison que nombreuses auto-écoles proposent la formule "tout compris loin de chez soi" : leçons, examens, aller-retour en train, et même l'hôtel pendant sept jours. Un cadre somme toute idéal, pour absorber le rythme intensif de quatre heures de conduite par jour et atteindre les 20 heures. C'est le minimum requis. Cette option tout compris coûte 2 249 euros. Même s'il existe des aides financières, comme le Compte personnel de formation, la formule "permis loin de chez soi" est évidemment plus chère. Mais Arye Bismuth, qui a lancé le "Permis en Province", il y a sept ans, a un argument. Selon lui, partir en province coûte 1 000 euros plus chers. Mais, pour passer son permis de conduire, la moyenne sur Paris est autour de 45 à 50 heures. Il y a plus de bouchons et donc moins de conduites. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Pinatel, C. David, M. Lezis