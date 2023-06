Passion : le plus jeune châtelain de France

Perché sur sa colline, le château de Charmes semblait condamné. À l'abandon, les habitants l'avaient presque oublié. Pourtant, il y a quatre ans, un nouveau propriétaire a pris possession des lieux, un châtelain pas vraiment comme les autres. À seulement 27 ans, Nicolas Chenivesse a sauvé de la ruine une forteresse du 11ème siècle. Pendant près de 15 ans, le château pourtant classé monument historique, a été pillé, squatté, vandalisé. Après le décès brutal de ses parents, quand il avait 21 ans, le jeune homme a investi tout son héritage pour sauvegarder ce patrimoine oublié. En seulement cinq ans, il a restauré et remeubler une dizaine de pièces. Son prochain défi, redonner vie à la chapelle du château. Pour cela, il arpente toutes les églises de la région. Ce jour-là, il vient de retrouver un tableau, propriété du château au 17ème siècle. Faute de pouvoir le racheter, il va demander une autorisation pour en faire une copie. Pour l'aider au quotidien, le jeune homme peut compter sur une armée de bénévoles. Des habitants comme des élus, qui l'ont accueilli à bras ouverts. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys