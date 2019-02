Des pasionnés redonnent vie aux voitures d'antan

Il est parfois bon de rouler moins vite et de profiter du paysage au volant d'une voiture ancienne. Pour offrir de tels moments à certains collectionneurs, des passionnés consacrent toute une vie dans la recherche et la restauration de véhicules de collection. Nos journalistes sont allés à leur rencontre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.