Passoire thermique : l’Élysée passe à la géothermie

C’est sans doute la passoire thermique la plus célèbre de la République, 365 pièces, des salles immenses et très mal isolées, des fenêtres sans doubles vitrages. Chauffer le palais de l’Élysée est un gouffre financier et écologique. La solution, la présidence l’a trouvé dans son jardin, ou plutôt dans ses entrailles, grâce à la géothermie. Grâce à deux puits, de l’eau froide est injectée dans le sol, à 64 mètres de profondeur, là où la roche fait quinze degrés toute la nuit. L’eau s’y réchauffe avant d’être renvoyée à la surface, vers les pompes à chaleur du palais. Les travaux viennent de commencer et l’Élysée tient à le faire savoir. Les factures de chauffage de l’Élysée seront bientôt divisées par quatre. Des travaux d’un coût de 600 000 euros ont été confiés à une PME. La grande difficulté se trouve sous terre. Il faut éviter les canalisations, les nombreux tunnels d’évacuation en cas de danger, et aussi un bunker, le poste de commandement Jupiter qui date de 1978. De la géothermie en plein cœur de Paris, c’est un travail de haute précision. TF1 | Reportage n. Gandillot, L. Zajdella, S. Jou