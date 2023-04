Passoires thermiques : l'audit énergétique devient obligatoire

Cela ne se voit pas à première vue, mais l’audit est formel, la maison est une passoire thermique. Pour la vendre, son propriétaire doit dorénavant réaliser un audit énergétique en plus du DPE, le diagnostic de performance énergétique. L’audit devra obligatoirement être présenté au futur acquéreur lors de la mise en vente du bien. Il faut compter en moyenne entre 500 et 1 000 euros pour ce document, qui peut être réalisé par un diagnostiqueur, un architecte ou un bureau d’étude agréé, sans limite de prix. Mais cet audit ne concerne pas tous les logements classés F ou G. Seules les maisons individuelles ou des immeubles entiers détenus par un seul propriétaire sont concernés. Les copropriétés et les locations sont donc épargnées par cette mesure, qui devrait concerner 150 000 ventes par an. Et cela aura forcément des conséquences sur le marché immobilier. Cet audit pour également être réclamé par certaines banques, et ainsi peser sur l’octroi d’un crédit. TF1 | Reportage J. Roux, M. Ramauge, F. Maillard