Patathon : des volontaires à la recherche de pommes de terre pour les Banques Alimentaires

Les Banques Alimentaires organisent leur collecte nationale. Leur objectif est de récolter l'équivalent de 24 millions de repas sous forme de produits secs, des pâtes, du riz, des conserves et de l'huile. Ce samedi, pour la 2ème édition du Patathon, certains volontaires se sont rendus dans des champs pour traquer les dernières pommes de terre ayant échappé à la récolte. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/11/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.