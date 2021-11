Pâtes à la carbonara : la vraie recette

Les pâtes à la carbonara font partie des plats préférés des étudiants français. Et Anaïs en prépare chaque semaine, mais une recette à la française. À Rome, la ville de la carbonara, nous avons osé montrer aux Italiens la recette des pâtes carbo à la française. Ils sont dégoûtés. Pour nous faire pardonner cet affront, nous décidons d'apprendre la vraie recette avec notre guide Sarah Cicolini, cheffe réputée de la région. Pour élaborer ce plat populaire, il faut cinq ingrédients : des pâtes, le guanciale, du poivre, des œufs et ni de la crème ni du parmesan mais du pecorino. Ce dernier, un fromage romain au lait de brebis et affiné pendant une douzaine de mois, est l'autre ingrédient clé des vraies recettes des pâtes à la carbonara. En cuisine, dans la vidéo en tête de cet article, notre guide Sarah Cicolini montre comment bien réussir à préparer cette recette. Le prix du guanciale et du pecorino varie en fonction de leur qualité. Une recette populaire, c'est à peu près la seule certitude que l'on ait sur l'origine des pâtes à la carbonara. Alors, pour percer le mystère, nous avons pris rendez-vous avec Luca Cesari. Ce passionné de cuisine a écrit un livre sur la carbonara. Après des mois de recherche, il estime que cette recette est probablement née pendant la Seconde Guerre mondiale à Rome au moment de la présence américaine. Ils adoraient les œufs et les bacons, alors, nous en avons mis dans les pâtes, en rajoutant du fromage. En revanche, l'histoire ne dit pas qui est le premier à avoir l'idée saugrenue de rajouter de la crème dans la recette. TF1 | Reportage A. De Précigout, A. Gaudin, M.H. Maisonhaute