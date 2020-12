Pâtes : payez-vous le juste prix ?

Même pendant les fêtes, les pâtes sont sur toutes les tables, généreuses, réconfortantes. Chacun de nous en déguste, en moyenne, huit kilos par an. À la maison, dans les rayons des magasins, il y en a pour tous les goûts et tous les prix. Un paquet premier prix de 500 grammes est à 0,39 euros contre le double dans une grande marque. Y a-t-il une différence de qualité ? Comment expliquer les écarts de prix ? Pour un fabricant de Strasbourg, le paquet de 500 grammes de pâtes coûtent, en moyenne, quatre fois plus cher que les marques concurrentes. Selon Philippe Heimburger, le patron, la raison est le coût des matières premières. "Nous, on n'utilise que des matières premières françaises. Il faut savoir qu'en France, on a les plus beaux blés durs au monde. En terme de qualité, de taux de protéines, on a des blés extraordinaires". Et lui, en plus, ajoute des œufs, ce qui alourdit la facture. S'il justifie ses prix par la qualité de ses produits, qu'en est-il des autres marques ? Pour elles, toujours la même recette toute simple, deux ingrédients : du blé dur mixé et transformé en semoule puis de l'eau. Pourtant, le prix varie du simple au double entre deux marques différentes.