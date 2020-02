Patient zéro : l'enquête semble se concentrer sur la base militaire de Creil

Depuis l'arrivée du coronavirus sur notre territoire, 60 cas ont été recensés dont 45 personnes hospitalisées. C'est dans l'Oise que se concentrent les principales inquiétudes avec 19 malades et un mort. Il s'agit maintenant de retrouver le patient zéro de cette épidémie. Les autorités sanitaires semblent privilégier l'hypothèse que celui-ci soit un militaire basé à Creil.