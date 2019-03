Patinage artistique : Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont décroché leur quatrième étoile

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont été sacrés champions du monde de danse sur glace pour la quatrième fois, dans la nuit du 22 mars 2019 au Japon. Ils ont rejoint Andrée et Pierre Brunet, qui étaient jusqu'à présent les patineurs français les plus titrés dans cette discipline. À seulement 23 et 24 ans, le couple occupe désormais une place de choix dans l'histoire du patinage artistique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.