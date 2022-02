Patinage : Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, le couple qui fait rêver les Français

Aujourd'hui, ils sont déjà entrés dans l'histoire en signant la meilleure performance de tous les temps dans l'épreuve technique. De la grâce, de la justice, une synchronisation parfaite, c'est le fruit de 17 ans de complicité entre Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron. "Pendant la performance elle-même, c'est une telle rage d'adrénaline. Chaque seconde est un petit peu décuplée. Mais quand tout se passe bien, on prend vraiment du plaisir", lâche Guillaume Cizeron, équipe de France de patinage artistique. Ils ont osé une chorégraphie inspirée d'une danse urbaine américaine des années 70. Et ils ont séduit, battant leur record du monde avec la note la plus élevée jamais donnée pour un programme court. "On était très stressés, je pense vraiment pour cette compétition. Ça s'est super bien passé. Donc, c'était beaucoup de soulagement", confie Gabriella Papadakis au micro du 20H de TF1. Le couple français a gagné tous les titres les plus prestigieux. Tous, sauf un : l'or olympique. "Ils travaillent pour ça depuis toujours, surtout depuis quatre ans. C'est l'objectif principal pour eux", rappelle Romain Haguenauer, entraîneur de Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron. Lors des derniers jeux, le rêve s'était envolé pour une histoire de bretelle. Ils avaient dû se contenter de la médaille d'argent. Ce lundi, le programme libre pourrait bien être l'occasion de prendre leur revanche.