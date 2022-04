Pâtisserie : ils veulent devenir des chefs !

Pour tenter d'égaler les professionnels de la pâtisserie, ils sont une cinquantaine à venir, chaque semaine, dans cet atelier de cuisine. Il faut compter une soixantaine d’euros par cours. Depuis le confinement, les Français sont nombreux à se laisser tenter et à enfiler leur tablier. L’engouement pour la pâtisserie, on le retrouve également dans une boutique spécialisée, "La Boutique à Pâtisser" à Lille (Nord). En trois ans, les ventes ont augmenté de 25 %. Moules, ustensiles, emporte-pièce, on a l’embarras du choix. Mais aujourd’hui, les clients ne se contentent plus du matériel de base. Une fois équipé, il reste à trouver l’inspiration. Sur les réseaux, de plus en plus de blogs et de pages publient recettes et astuces. Christelle en a même fait son métier. Deux fois par semaine, elle poste ses vidéos, suivies aujourd’hui par plus d’un million d’amateurs. Elle a tout quitté pour sa passion. Avant, elle enseignait l’histoire-géo. Ses pâtisseries, plus réconfortantes les unes que les autres, sont reproduites des milliers de fois. TF1 | Reportage C. Ebrel, T. Marquez