Patrick Devedjian, premier responsable politique français victime du coronavirus

Figure de la scène politique française, ancien ministre, maire et député, Patrick Devedjian a succombé au Covid-19 dans la nuit du 28 au 29 mars. Il avait 75 ans. Hospitalisé depuis mercredi, il avait pourtant annoncé que son état s'améliorait le lendemain. Le monde politique a réagi à cette disparition ce dimanche.