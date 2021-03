Patrick Dupond : mort d’une étoile

Une danse spontanée, une énergie, une fluidité hors norme. Patrick Dupond a vingt ans sur ces images. Il est rentré quatre ans plus tôt dans les saints des saints, le corps de ballet de l'Opéra de Paris. Il y a passé trente ans et a durablement marqué ses paires. Danseur étoile à 21 ans, il côtoie les plus grands comme Rudolf Noureev ou encore Marie-Claude Pietragalla. À 31 ans, il est nommé directeur de ballet. Pourtant, il est né loin des studios, au sein d'un foyer modeste. Enfant turbulent, il trouve le moyen de canaliser son énergie. Il a beaucoup fréquenté les plateaux de télévision, et a rendu populaire la dans classique. Il lorgne aussi vers le cinéma. Quelques incursions sur grand écran signent la fin d'une histoire avec l'Opéra de Paris. Il quitte l'institution en 1997. Et quelques années plus tard, victime d'un terrible accident de voiture, il peinera à se remettre de ses fractures. Mais rien n'arrête ce danseur fougueux, Patrick Dupond continuera jusqu'au bout à transmettre sa passion. Danse avec les stars est l'une de ses dernières apparitions à la télévision.