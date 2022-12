Patrick Timsit : adieu, c'est sûr ?

Fini ses sketchs à l'humour corrosif. Patrick Timsit a pris sa décision : il ne se produira plus seul en scène. "Je préfère dire adieu et qu'on me dise mais pourquoi, plutôt que adieu et qu'on me dise c'est bien. C'est mieux que t'arrêtes", explique-t-il. Il a affirmé qu'il va arrêter le "one-man-show". Mais sa retraite, elle, va être très chargée. Amoureux de Paris et des gens, nous avons retrouvé Patrick Timsit sur la Seine. Il a fait une balade à bord d'un bateau-bus. À 63 ans, l'humoriste se souvient toujours de ses débuts avec nostalgie. C'était en 1983. Sa première représentation a eu lieu au théâtre Le Ranelagh. Cinéma et peut-être théâtre classique sont parmi ses projets. "Michel Sardou, par exemple, il a dit qu'il arrêtait, mais il reprend là" ; "C'est un peu triste, je n'y crois pas vraiment" ; "Je pense que ce ne sera pas terminé et qu'il reviendra", témoignent quelques fans. Des adieux difficiles pour son public. TF1 | Reportage J. Chubilleau, S. Hernandez