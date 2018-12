Patrick Vignal : "Il faut qu'on aille chercher des gilets jaunes aux ronds-points et les ramener dans les urnes"

"Aujourd'hui, les gilets jaunes représentent un message politique fort (...) Plus que les écouter, nous devons leur apporter des réponses fortes", réagit Patrick Vignal, à la nouvelle journée de manifestation du 8 décembre 2018. Pour le député LREM de l'Hérault et ancien membre du Parti socialiste, le premier chantier de l'exécutif, avant le pouvoir d'achat, consiste à restaurer la confiance des Français aux politiques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.