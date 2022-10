Patrimoine en 3D : Venise, ville ouverte

Venise au balcon, son réseau de canaux, ses 435 ponts… Tout est là, au millième de millimètre, avec les formes et les couleurs du réel, alors qu’il s’agit d’une illusion parfaite. Cette prouesse a été obtenue grâce à une technologie hyper accessible qui n'est autre que la photographie. Des prises de vue, mises bout à bout grâce à des calculs qui aboutissent à des nuages de points, pour permettre aujourd’hui cette immersion hors norme. Remonter les quatre kilomètres du grand canal, ou sur un coup de tête, s’inviter au palais Rezzonico, bien sûr, le numérique ne connaît pas d’interdit. On peut même traverser les murs et les planchers, de salle de réception en salle de bal, avec un degré de définition qui va vous permettre de surprendre de minuscules visages d’anges dans une peinture du Tintoret, ou de vous arrêter sur une brique mal agencée. Le cœur de la mission de l’architecte et de son entreprise, fondée il y a dix ans, c’est d'œuvrer à la préservation du patrimoine, grâce aux nouvelles technologies. Du Pérou au Cambodge, ses équipes ont parcouru le monde, dans des lieux moins accueillants que la cité des Doges. TF1 | Reportage F. Leenknegt, F. Le Goïc