Le patrimoine génétique dévoilé grâce à un test ADN sur Internet

Aliénor Samuel-Hervé, une passionnée de généalogie, a voulu remonter plus loin dans ses origines. Ne trouvant pas toutes les réponses dans les archives en ligne, elle a eu recours à un kit de prélèvement d'ADN commandé sur Internet auprès d'une société étrangère. La recherche fut fructueuse. Après avoir envoyé ses échantillons de salive, elle a pu connaître son arbre généalogique et retrouver sa cousine Carrie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/10/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.