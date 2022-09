Patrimoine : la citadelle de Sisteron vue du ciel

Il y a des lieux où la nature définit le destin des hommes. À Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence), une barre s'étend d'est en ouest. D'un côté, une citadelle, érigée sur un promontoire, de l'autre, le rocher de la Baume, impressionnant. Cette caractéristique a donné naissance à une clue, une étroite coupure creusée dans la roche par la rivière. Cette brèche est un accès privilégié pour allier les Alpes et la Provence. C'est aussi le seul endroit où il est possible d'ériger un pont suffisamment solide sur la Durance, cette rivière souvent tumultueuse. C'est un passage dont la citadelle est un verrou. Sa position en hauteur permet de contrôler les alentours. Au Moyen Âge, c'était une frontière territoriale. Trois siècles plus tard, un homme ne s'y trompe pas, Vauban. L'ingénieur militaire de Louis XIV fait ajouter des fortins, en amont de la citadelle. En 1894, la frontière s'est décalée vers l'est. La place est déclassée militairement. Il reste le site, sa grâce, en fusion avec le rocher, comme une passerelle entre la nature et les hommes. TF1 | Reportage S. Renouil, N. Murviedro