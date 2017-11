Patrimoine, le loto à la rescousse !

La ministre de la Culture l'a annoncé aujourd'hui. La Française des Jeux lancera un loto spécifique une fois par an au moment des journées du patrimoine. Ces revenus financeront en partie les grands chantiers de rénovation qui coûtent très très cher. Entre 20 et 30 millions par an devraient ainsi alimenter la caisse de la fondation du patrimoine, qui doublerait presque son budget. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 17/11/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 17 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.