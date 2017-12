Patrimoine des ministres : qui sont les millionnaires et les moins fortunés ?

Le gouvernement actuel compte plus de millionnaires que le précédent. Un constat qui s'explique par le nombre important de ministres issus du secteur privé où l'on gagne mieux sa vie qu'en politique. La ministre du Travail Muriel Pénicaud, par exemple, se retrouve en tête de liste des ministres les plus riches. Elle est suivie par le ministre de l'Écologie Nicolas Hulot. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.