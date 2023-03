Patrimoine mondial : les falaises de Bonifacio menacées

Ces façades surplombant la mer, c’est l’image la plus connue de Bonifacio. La carte d’identité d’une cité créée au XIe siècle par les Génois. Mais aujourd’hui pour trois familles, il va falloir quitter les lieux. L'instabilité de la falaise n’est plus un secret. Il y a quatre ans, les services de l’État avaient donc lancé une étude géologique. Vous trouverez en rouges dans les images les zones à haut risque d’éboulement. On peut constater sur une modélisation deux failles de 80 mètres de profondeur qui découpent la ville. Et contre toute attente, ce n’est pas l’érosion qui a fragilisé le calcaire. Indemniser à sa juste valeur les personnes expulsées et permettre au public de continuer à profiter de ses paysages, le maire de Bonifacio, inquiet de la suite de l’enquête, en fait ses priorités. Certaines familles expropriées ont fait un recours administratif pour rester dans leur maison. D’après les experts, il est impossible techniquement de stabiliser la falaise, et de combler les failles. TF1 | Reportage P. Roubaud, P. Pelletier