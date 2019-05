Patrimoine : "Plus jamais ça!", la nouvelle souscription pour 2 800 édifices en péril

Après avoir récolté 218 millions d'euros de dons, la Fondation du patrimoine a annoncé qu'elle suspendait l'opération concernant l'édifice de la capitale. Elle prévoit par ailleurs de lancer une nouvelle collecte intitulée "Plus jamais ça !" pour d'autres monuments en péril. Au total, 2 800 sites menacés ont été répertoriés dans notre pays. Parmi eux le château d'Issou du XVIe siècle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.