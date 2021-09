Patrimoine : Saint-Gervais se lance dans la restauration de ses chapelles

Sur les chemins de randonnée, elles ne laissent personne indifférent : la chapelle des Chatterix, un joyau de l’architecture baroque restaurée il y a quelques mois. À l’intérieur, elle témoigne d’une époque où, pour faire fortune, les habitants étaient contraints de s’exiler. Mais ils n’ont jamais oublié leur village. Un passé que la commune de Saint-Gervais veut sauver. Elle a lancé un grand programme de rénovation pour treize des quatorze chapelles de son territoire. Sur les toits, on découvre du bois d’épicéa et des ardoises. Les matériaux proviennent du département de la Haute-Savoie. Les ouvriers sont spécialisés dans les monuments historiques. Plus au calme, dans cet atelier, Marie Messager doit dépoussiérer puis consolider 42 lithographies représentant le chemin de croix. Certaines sont en très mauvais état. De son côté, Lucile Hyacinthe a besoin de deux mois de travail pour restaurer quelques cadres. D’ici 2023, six autres chapelles retrouveront leur splendeur d’antan.