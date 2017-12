Patrimoine : il y a plusieurs millionnaires au gouvernement

La Haute autorité pour la transparence de la vie publique a publié les déclarations de patrimoine des membres du gouvernement. Deux ministres se démarquent fortement. Muriel Pénicaud est la ministre la plus fortunée avec 7,5 millions d'euros de biens. Elle est suivie par Nicolas Hulot. Ce militant écologiste possède un patrimoine de 7,2 millions d'euros. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.