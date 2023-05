Patrouille de France : la Grande Dame fête ses 70 ans

Voilà 70 ans que les pilotes ont à cœur de surprendre les Français. Le chiffre 70 a été dessiné pour la première fois cette année 2023. Sur les arabesques, parmi 40 000 spectateurs, Fabio se voit déjà là-haut. Il est émerveillé par celle que l'on surnomme "la Grande Dame". À 600 kilomètres par heure, et parfois à seulement deux mètres d'écart, la moindre erreur peut être fatale. Imaginé par le leader, l'enchaînement de figures, à l'image, est travaillé d'arrache-pied, depuis six mois. Aujourd'hui, les huit pilotes ne font qu'un : la Patrouille de France. Pour le capitaine Jayson, pilote de la patrouille de France, c'est le premier grand meeting de sa carrière. C'est un Schtroumpf, autrement dit, l'un des petits nouveaux de l'équipe. À travers ses ambassadeurs, l'armée de l'Air et de l'Espace veut faire rêver et séduire, comme avec les lycéens, invités à un baptême de l'air dans un avion de transport de troupe. Pour Vianney, 15 ans, candidat au Brevet d'Initiation Aéronautique, c'est son tout premier décollage. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage E. Lefebevre, Q. Danjou