Patrouilleurs d'autoroute : le danger permanent

Les patrouilleurs d'autoroute attirent l'attention sur les dangers potentiels auxquels ils font face en permanence dans l'exercice de leur fonction. Depuis début janvier, cinq accidents ont déjà eu lieu. En 2019, sur les 4 500 km de leurs réseaux autoroutiers, 47 camionnettes ont été heurtées. Les causes sont bien connues, la somnolence et l'inattention des conducteurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.