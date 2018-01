Paul Bocuse, le grand chef étoilé est mort

La gastronomie française est en deuil. L'un de ses monuments, Paul Bocuse, est décédé ce samedi 20 janvier 2018 à l'âge de 91 ans. Celui qu'on surnomme "le cuisinier du siècle" a été l'un des précurseurs de la nouvelle tendance en cuisine qui a déferlé sur la France dans les années 70. Paul Bocuse détenait trois étoiles au guide Michelin et avait connu un succès fulgurant en France et à l'international. Retour sur ses 50 années de carrière. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.