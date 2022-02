Pause café : pourquoi les distributeurs sont-ils boudés ?

Café, thé, chocolat... En temps normal, les machines nous distribuent douze millions de boissons par jour. Mais quand le télétravail devient la norme, le coin café se vide et les entreprises qui gèrent ces distributeurs sont aujourd'hui aux abois. "Aujourd'hui, c'est 60% d'activité en moins, 30 % de mes équipes en chômage partiel et pas d'entrée d'argent dans nos caisses", déplore Anne Caron, directrice de "Café Caron" meilleure torréfactrice de France. La torréfaction y continue encore, mais les sacs de café s'entassent et les distributeurs dorment dans l'atelier. Pour boisson chaude, soda, snack, il existe en France 620 000 machines gérées par 1 000 entreprises qui emploient 55 000 salariés. En décembre et janvier, leur chiffre d'affaires a chuté de 50% en moyenne. Avec l'expérience des confinements successifs, les professionnels savent que la fin du télétravail obligatoire ne marquera pas le retour à la normale tout de suite. Pour Yoann Chuffart, directeur général de la Fédération nationale de ventes et services automatiques, "la fin du télétravail était le 2 février, c'est théorique en réalité, car nos clients, eux, suivent un protocole qui leur est propre. Et parfois, le télétravail se prolonge durant tout le courant du mois de février, voire jusqu'en mars pour certaines entreprises". Puis, les habitudes changent. Les professionnels doivent s'adapter. Certains clients comme cette entreprise informatique ont abandonné le gros distributeur armoire au profit d'une machine plus petite. Le monde des distributeurs automatiques est prêt à évoluer, mais il demande aujourd'hui l'aide de l'État de les soutenir le temps que les salariés reviennent au bureau et que la situation se débloque. TF1 | Reportage C. Chapel, C. Nieulac, J.F Drouillet