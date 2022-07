Pause-déjeuner : les cantines à la reconquête des salariés

Vous y venez peut-être moins souvent, mais vous connaissez sûrement le plateau de la cantine de votre entreprise. Et si aujourd’hui, il vous semble un peu défraîchi, c’était une révolution dans les années 60. On n'a plus besoin d’amener sa gamelle : direction le self. Pourtant, 50 ans plus tard, il n’a plus du tout la quote. Alors, comment faire rester les salariés le midi ? Une entreprise a trouvé sa solution. Pour déjeuner, Anne-Marie et Karim ont dû réserver. Leur cantine est un vrai restaurant. On y sert 110 couverts par jour et tout est directement servi à table, à un prix imbattable : entrée, plat et dessert coûtent à peine 8 euros maximum. Le restaurant permet aussi de recréer du lien social entre les salariés. Avec la crise sanitaire et le télétravail, les restaurants d’entreprises avaient perdu 30% de leurs clients. Pour les récupérer, une entreprise a mis en place un nouveau service. En quelques clics, Sylvie commande son repas et le récupère au rez-de-chaussé. Pour séduire, l’entreprise a décidé de faire du sur-mesure. Plus de détails dans la vidéo en en-tête de cet article. TF1 | Reportage A. Fourcade, F. Chadeau, W. Wuillemin