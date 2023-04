Pause déjeuner : les snacks font de l’ombre aux restaurants

La traditionnelle pause déjeuner au restaurant est un plaisir de plus en plus rare pour ces collègues de travail. Avec l’inflation, la fréquentation de certains restaurants est en baisse, tout comme les budgets par commande. Pour économiser, les clients se restreignent. “Comme pour acheter de l'eau, ils vont en prendre qu'un verre au lieu de prendre deux ou de prendre une demi-bouteille, pas forcément complète entre plat dessert, ça fait moins de chiffres et puis après, on a aussi l'inflation qui nous impacte par rapport aux factures et tout le reste." Selon Béatrice Jaubert, responsable de salle - brasserie Le Gavinies Un changement d’habitude qui fait le bonheur des supérettes et leur éventail de produits à manger sur le pouce : sandwich, salade ou encore plat préparé à des prix plus accessibles. Dans un des magasins interviewés, les ventes des articles ont augmenté de 20 % depuis l’année dernière. Malgré l’inflation, un espoir pour les restaurateurs que l’arrivée des beaux jours, redonne au client, le goût de déjeuner en terrasse. TF1 | Reportage L. Cloix C. Brousseau