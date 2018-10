Comment payer les péages d'autoroutes au Portugal ?

Pour payer les péages au Portugal, plus besoin de prendre un ticket ni de s'arrêter en route. Plus de 100 portiques électroniques ont été installées sur les autoroutes, sur le réseau national. À part la fluidification du trafic routier, ces dispositifs permettent également de verbaliser les fraudeurs immatriculés au Portugal. Comment se passe le paiement ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.