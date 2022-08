Payer ses achats... avec la main !

Il n'y a pas que sa tenue qui soit futuriste, John utilise sa main pour faire ses courses. Ni porte monnaie, ni carte de crédit et moins d'une minute plus tard, il ressort avec sa boisson. Alors, nous aussi, nous sommes allés essayer. Tout se joue à l'entrée, on commence par une inscription en une minute, entrer deux ou trois informations personnelles, puis scanner la main. Après, vous achetez comme dans n'importe quel supermarché. Le reste, ce sont des capteurs fixés au plafond qui le font. Ils analysent en temps réel tout ce que vous prenez, pour l'ajouter à votre addition virtuelle. Puis, on se dirige vers la sortie. Il n'y a pas d'attente et pas de passage en caisse, car la somme est automatiquement déduite de votre carte bancaire. Et l'addition vous sera envoyée par courriel. Presque tous les consommateurs rencontrés dans la matinée du samedi 20 août, préfèrent utiliser leurs téléphones portables plutôt que leurs mains. Pourtant, la méthode équipe déjà 70 enseignes du groupe Amazon à travers le pays. L'entreprise veut à terme révolutionner le paiement sans contact et le vendre à des boîtes de nuit, des salles de concert ou à des stades. Mais le géant Américain est aussi régulièrement accusé de subtiliser de nombreuses données personnelles à ses abonnés. Il répond que ces informations biométriques sont cryptées et impossibles à voler. Une start-up voit plus loin et envisage d'implanter la puce de votre carte bancaire, sous la peau de votre main. L'expression "mettre la main à la poche" n'aura alors jamais été aussi adaptée. TF1 | Reportage A. Monnier, A. Pocry