Pays-Bas : retour à la case confinement

Certains ont encore du mal à le croire. Les Pays-Bas sont à nouveau confinés. Décrite comme une honte, une déception, une surprise, ... Cette mesure est difficile à accepter pour les habitants rencontrés par nos reporters. La décision a été annoncée samedi soir pour une application dans la foulée. Un confinement qui permet tout de même de sortir et de se balader, mais en revanche, seuls les commerces dits essentiels peuvent ouvrir. À l'approche des fêtes cela n'arrange pas vraiment ceux qui doivent encore faire leurs cadeaux de Noël. L'annonce a aussi pris de court les commerçants, à cinq jours de Noël. Il a fallu très vite s'organiser. C'est le grand retour du clic and collecte dans toutes les boutiques. Une nécessité, car c'est à cette période que des commerces réalisent une très grande partie de leur chiffre d'affaires. À quatre jours de Noël, certains estiment que les autorités auraient pu attendre. C'est pourtant ce qu'estiment les autorités sanitaires du pays. Certes, les derniers chiffres de l'épidémie sont meilleurs, avec 15 000 cas positifs par jour, contre 20 000 il y a une semaine. Cependant, la menace du variant Omicron est trop grande et la plupart des hôpitaux sont déjà saturés. En attendant, il faut éviter les regroupements en intérieur, si ce n'est le soir de Noël, où il sera possible d'accueillir quatre personnes chez soi. C'est un maigre lot de consolation pour faire accepter un confinement qui durera jusqu'au 14 janvier minimum. T F1 | Reportage C. Diwo, P. Marcellin, B. Rey