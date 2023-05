Pays Basque : brusque montée des eaux

En quelques heures, le niveau d'eau a atteint les 3,66 mètres. Depuis hier soir, la pluie s'abat sur le département des Pyrénées-Atlantiques. Les forts coefficients de marées ont amplifié le phénomène de crue. Très vite, les rues de la commune se sont retrouvées inondées. Beaucoup d'habitants avaient pris leur précaution. Mais dans une association, les parpaings n'ont pas suffi. Tout a pris l'eau. Personne ne s'attendait à une telle quantité de pluie. Cela a commencé vers trois ou quatre heures du matin. La Nivelle est donc montée beaucoup plus vite que d'habitude. Tout le monde a été surpris. Les agents municipaux s'activent pour ouvrir la circulation au plus vite. Ils n'ont que du petit matériel pour nettoyer. Ils comptent alors sur l'aide des sapeurs-pompiers, pour faire beaucoup plus vite. Ces derniers sont venus nombreux. À l'image, on voit l’état d'un parking, quelques heures plutôt. La pluie brutale a entraîné beaucoup de boue. Le département des Pyrénées-Atlantiques reste en vigilance jaune jusqu'au dimanche 13 mai soir. TF1 | Reportage A. Vieira, D. Bertaud