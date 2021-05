Pays vaccinés : le retour à la vie d'avant

Comme un seul homme, des milliers de visiteurs progressent pas à pas sur la Grande Muraille de Chine. Même si les masques n'ont pas encore disparu du paysage, cette foule compacte a des airs de vie d'avant. En comparaison, la même muraille, l'an dernier, semble presque nue. Aujourd'hui, première journée de la fête du travail étalée sur 5 jours en Chine, des millions de voyageurs dans les gares jusqu'aux portes de la Cité interdite. Après des mois de confinement strict, souffle un vent de liberté à Pékin. À chaque géant mondial son emblème. Aux Etats-Unis, c'est la magie de Disneyland qui redonne le sourire. Le parc californien reprend vie après un an de fermeture. Distanciation obligatoire, la réouverture réservée aux Californiens et oubliée les traditionnels câlins avec les stars de Disney. 30 % de Californiens ont reçu deux doses de vaccin. Argument numéro un pour relâcher la pression, comme aux célèbres thermes de Budapest. 40 % des Hongrois sont vaccinés. Munis d'un certificat, ils peuvent désormais en profiter. Eux sont bien plus jeunes, pas encore vaccinés, mais goûtent déjà au plaisir de l'ancien monde. Concert test hier à Liverpool. Trois mille participants sans masque, mais testés négatifs avant la soirée. Un retoru en boite de nuit pour analyser les risques de transmissions du covid dans une foule. Des cobayes, fiers de l'être. La fête ne fait que commencer. Les Britanniques connaissent déjà la date de réouverture de leurs boîtes de nuit, le 21 juin prochain.