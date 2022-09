Péages : augmentent-ils plus vite que le pouvoir d'achat ?

Roulé sur une autoroute va devenir de plus en plus cher. Sur l'A1, nous avons fait un calcul entre Lille et Paris, 220 km. Le tarif augmenterait de 1 euro à 1,30 euro, selon nos estimations. Dans le contexte actuel, c'est une très mauvaise nouvelle pour beaucoup d'automobilistes. Pour les professionnels, cette hausse sera parfois à la charge des clients. Déjà sur les cinq dernières années, les tarifs avaient fortement augmenté. Exemple pour Paris - Nantes, plus 2,60 euros, pour un Lille - Paris, plus 1,38 euro. Et lorsque l'on compare ces augmentations avec le pouvoir d'achat , la balance est déséquilibrée. Plus 5 % de hausse du côté des portefeuilles des Français contre 8 pour le tarif des autoroutes. Mais comment sont fixés les prix des péages ? C'est un calcul complexe basé entre autres sur l'inflation, auquel s'ajoutent les coûts des différents travaux demandés par l’État. Avec la hausse des prix des matières premières, la facture cette année atteint des sommets. Pour Arnaud Aymé, spécialiste transports chez Sia Partners, le gouvernement est en position délicate face à des contrats signés il y a 30 ans. Les négociations ont déjà commencé et vont durer un mois. Elles doivent déterminer le montant de la hausse. Elle sera visible sur les tickets de péages en février 2023. TF1 | Reportage L. Romanens, V. Pierron