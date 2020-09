Péages : les moins polluants paieront-ils moins cher ?

Les conducteurs les plus écologiques vont-ils payer un peu moins cher aux péages des autoroutes ? Les sénateurs y songent sérieusement. Il s'agirait de récompenser ceux qui ont un véhicule propre ou qui font l'effort de covoiturage. L'objectif est aussi d'obliger les sociétés d'autoroute à redistribuer leur juteux bénéfice. Pour le sénateur UDI de l'Essonne Vincent Delahaye, les sociétés d'autoroute ont intérêt à discuter pour ne pas arriver à des solutions extrêmes comme la renationalisation qui aura de plus en plus de partisans.